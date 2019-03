La respuesta de Paula Echevarría a las críticas de una usuaria en Instagram

Paula Echevarría y su hija Daniella están pasando unos días en la ciudad natal de la chica 'Velvet', Candás en Asturias, junto a sus amigos y familiares. Ha sido la bloguera la que ha compartido con todos sus seguidores varias imágenes en Instagram de estos días y ha sido una de estas instantáneas la que ha abierto la polémica.

En la instantánea, Paula aparece haciendo deporte en su casa, pero ha sido su mensaje el que ha provocado esta situación: "No valen las excusas, en cualquier sitio se encuentra un rincón perfecto, no hace falta tener un kit de entrenamiento, ni cargar con conjuntos ideales, ni marcar una hora concreta... si se quiere se hace", ha dicho la actriz.

Este mensaje no ha gustado mucho a una de las usuarias que no ha tardado en atacarla: "No hace falta un kit de entrenamiento dijo la que tiene un personal trainer... ni cargar con conjuntos ideales dijo la que constantemente hace referencia al consumismo y a las marcas", un comentario que Paula no ha pasado por alto.

Paula Echevarría | Instagram

Aunque a la ex de David Bustamante no le guste entrar en polémicas, lo cierto es que no ha podido callarse y ha respondido de manera muy contundente: "Para ser graduada en psicología tienes muy poca por lo que veo... No digo que yo no tenga un kit o 10, que no tenga un modelito o 20... No te equivoques y no quieras equivocar a los demás... Digo que no son necesarios, que si se quiere se hace, donde sea y como sea... Y eso se llama motivación. De nada guapi".

Paula Echevarría | Instagram

Su respuesta ha gustado mucho a sus seguidores, quienes no están acostumbrados a que Paula responda de esta manera. Además, la actriz ha querido agradecer a todos sus fans el apoyo que siempre recibe cuando ocurre una situación parecida a esta compartiendo una imagen antes de irse a la cama :"Hay tanto bueno por aquí que... como para quedarme con lo malo! Buenas noches a todos, gracias por estar y ser como sois! Se os quiere!", ha dicho Paula.