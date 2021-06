La respuesta de Lucía Rivera cuando le preguntan por los likes de su exnovio Marc Márquez a María Pedraza

Lucía Rivera vuelve a repetir como imagen de la firma de ropa Anekke, una colección inspirada en el verano, y es que tenemos tantas ganas de hacer de nuevo las maletas y viajar después de mucho tiempo encerrados en casa por la pandemia provocada por el covid.

La modelo está completamente volcada en su carrera como modelo, y aunque es bastante complicado hacerse un hueco en el mundo de la moda, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera no para de trabajar: "Estoy muy contenta porque está volviendo todo. Estoy muy contenta porque al final con esto nunca se sabe, es un trabajo que sube y baja. Ahora estoy haciendo cosas muy guays".

Y es que durante la presentación, la joven ha dedicado unos minutos a hablar con la prensa. La modelo se ha mostrado tan natural y sincera como de costumbre, y es que a sus 22 años, la madurez de Lucía es asombrosa.

Lucía ha hablado sobre sus hermanos: "Veo a los dos muy poco. Al final yo estoy aquí. Si es verdad que mi madre cuando trabaja se queda en casa y yo me quedo con Martín. Y el otro tiene a su madre y vive en el sur, que yo voy muy poco al sur, pero ahora aprovecharé e iré al sur, lo necesito"; sobre la faceta de su padre como piloto: "A él le encanta estudiar y hacer cosas nuevas siempre fue muy de hacer cursos y cosas así. No considero que se quiera hacer piloto, sino que es algo que le gusta y se está formando y que le gusta, sin más. De ahí a ser piloto, yo creo que tiene una carrera como para de repente ser piloto".

Además de sobre su familia, la modelo también ha hablado sobre su vida amorosa, y es que recientemente no dudaba en desmentir que estuviese de nuevo enamorada y su relación con Jaime Conde, además se preguntaba por qué siempre la relacionan con hombres y nunca con una mujer.

"Vuelvo a repetir. ¿Por qué es tan importante mi sexualidad? Lo he dicho, además, es que no tengo ni por qué negarlo ni decir que sí ni que no. Simplemente me llama la atención que en el siglo XXI sigamos pensando que tengo que tener novio ¿y si tengo novia qué pasa? Es que no pasa nada. Me llama la atención la antigüedad con la que se dice no porque lo sea, si lo soy es mi cosa. Tengo millones de comentarios con mujeres que son mis amigas al igual que con hombres que son mis amigos y nunca me vi en fotos con ninguna chica. Además que estoy todo el día abrazada a mis amigas", confiesa a los medios.

Lucía Rivera también se ha pronunciado cuando le han preguntado qué opina de los likes que su exnovio Marc Márquez le dedica a la actriz María Pedraza a través de las redes sociales.

