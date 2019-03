La respuesta de Jon Kortajarena tras ser muy criticado en redes

Aunque Jon Kortajarena es uno de los modelos más queridos en redes sociales por su gran actividad y su romance con la famosa influencer 'La vecina rubia', el top model ha sido duramente criticado en redes sociales por una imagen que compartía recientemente.

Una instantánea que fue tomada en plena calle en Los Ángeles y donde Jon aparece con un perrito con el pelo rosa. Una imagen que ha provocado algún que otro dolor de cabeza al modelo que no ha dudado en salir en su defensa después de los duros comentarios que ha recibido.

"Señores, entendéis que ese perro no es mío. Simplemente es un perro rosa que vi por la calle. No se ofendan. Amo a los animales y el perro estaba perfectamente cuidad". Y además añadía en otro comentario: "Es increíble que la gente se escandalice por esto. La verdad es que las redes sociales no dejan de sorprenderme".

¿Saldrá en su defensa su famosa amada 2.0 'La vecina rubia'?