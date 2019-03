La respuesta de Georgina Rodríguez a los rumores de embarazo

Después de protagonizar un posado durante la pasarela Gran Canaria Moda Cálida, se dispararon los rumores sobre la posibilidad de que Georgina Rodríguez estuviese esperando su segundo hijo junto a Cristiano Ronaldo.

Pues tras varios días de rumores, la bailarina y modelo concedido una exclusiva para la revista ¡Hola! donde desmiente estos rumores de embarazo: "No estoy embarazada... aunque, en el futuro, nos gustaría ampliar la familia".

Sobre las fotos que desataron todo tipo de especulaciones Georgina ha comentado: "Se me ha visto más hinchada de lo normal porque he estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y... soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto".