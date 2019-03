La respuesta de Chenoa en redes sociales después de toda la polémica generada por la cobra de David Bisbal

El movimiento que se ha generado a raíz de la cobra que David Bisbal le hizo a Chenoa durante el concierto de ‘OT: El Reencuentro’ cuando interpretaron el tema ‘Escondidos’, sigue dando mucho de sí. Los memes y comentarios siguen inundando las redes sociales, y más aún después de que el almeriense decidiera publicar, horas después del show, una declaración de amor a su novia, la venezolana Rosanna Zanetti, en su Instagram.

También hemos podido ver en vídeo a Chenoa asediada por los reporteros en la estación del tren preguntándole por la cobra de la que todo el mundo habla, pero ella ha preferido no dar de sí al tema y ha optado por responder: “¿Cobra? ¿Qué ‘cobra’?”.

Y por si todavía no hubiera quedado clarito, ahora la artista ha querido compartir en su Twitter una noticia escrita por el blog Imperfectas titulado: ‘Por qué #notodassomosChenoa’, en el que se defiende la actuación de Chenoa y su reacción durante la actuación.

La propia extriunfita ha escrito: “Gracias… Yo no me hubiera explicado mejor”, y es a través del post podemos leer las claves para que nadie intente compararse con ella. “Porque no todos tendríamos los ovarios – o los cojones- de cantar una canción de amor con una expareja que en su día nos dejó por otra”, es una de las múltiples razones por las que, según la persona que lo redacta, #notodassomosChenoa.

Además, a través de su Twitter también ha publicado un ‘gift’ con el que deja bien claro lo harta que está de que todo el mundo le hable y le pregunte por la cobra y de que la gente haga constantemente bromitas al respecto.