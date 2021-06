La respuesta de Andrea Duro cuando le preguntan por Juan Betancourt

Andrea Duro se dejó ver en el estreno de su siguiente proyecto de cine, su primera película de acción llamada 'Xtremo'. La película de Netflix está protagonizada por Teo García, Óscar Casas y Óscar Jaenada.

La intérprete habló en la alfombra roja sobre sus sensaciones de la película: “Yo no soy especialmente fanática del género, pero tengo que reconocer que disfruté mucho rondando esta película. Porque la acción no da tregua. La gente la tiene que ver”. También mencionó: "Es que yo me siento muy afortunada de poder estar aquí, presentar mi película y estar en unos de los primeros eventos de Netflix a nivel mundial", por lo que aprecia poder continuar trabajando en unos tiempos difíciles marcados por la pandemia generada por el coronavirus.

Sin embargo, Andrea no comentó mucho sobre su estado sentimental tras la reciente ruptura su noviazgo de dos años con el modelo cubano Juan Betancourt.

La expareja hizo su relación pública a finales del verano de 2019, pero los seguidores de ambos ya sospechaban desde mucho antes de un posible noviazgo entre ellos al ver una serie de comentarios y imágenes juntos. En aquel momento se les veía muy enamorados e ilusionados. Llegó la cosa hasta tal punto que para el 29 cumpleaños de Andrea, el pasado mes de octubre, Juan le regaló un anillo con un mensaje romántico en un tarjeta haciendo referencia a una posible boda en el futuro que la actriz compartió con sus seguidores.

Lamentablemente, desde enero empezaron a haber rumores de una posible ruptura entre la pareja y rápidamente se encargaron de desmentirlo, pero aun así con el paso del tiempo los rumores se convirtieron en realidad.

Desde entonces, la actriz de 'Física o Química' ha compartido varias publicaciones con mensajes confusos sobre su estado amoroso con Juan, pero ahora mismo no parece que haya un reencuentro. La actriz madrileña está ilusionada con sus futuros proyectos y sus pendientes vacaciones para desconectar y relajarse. Además, declaró que su corazón "está muy muy bien".

