La respuesta de Aitana tras ser acusada de plagio en su libro

Aitana lanzó esta semana 'La tinta de mis ojos', un libro que le ha traído muchas alegrías, pero también algún que otro disgusto. El poemario va acompañado de dibujos que ella misma ha realizado con su puño y letra y uno de ellos ha sido acusado de plagio.

La artista Bianca Castellar ha denunciado que la cantante no la ha citado en la ilustración que se basa en una fotografía suya: "Estoy muy molesta con este libro. Hace un par de días que conozco esta situación y trato de procesar cómo me siento al respecto porque no es la primera vez que tengo problemas con la copia o manipulación de mi trabajo sin mi consentimiento".

La fotógrafa se ha manifestado a través de su cuenta de Instagram su descontento con esta situación: "Si bien mi trabajo puede circular fácilmente sin ser acreditado, no excusa a otras obras que me excluyen como fuente cuando lo utilizan como base para las suyas".

Además, asegura que no se habría molestado si la fuente en la que se inspiró la artista apareciera citada en el libro, igual que se realiza con otras ilustraciones presentes en él: "Es engañoso, y me hace preguntarme cuántos artistas han hecho esto. Me niego a guardar silencio sobre este problema, incluso si eso significa quemar puentes".

Por su parte, Aitana ha querido dar su versión de lo ocurrido, asumir el error y aclarar que ella misma se pondrá en contacto con Bianca Castellar para arreglar el asunto: "Estuve pensando mucho si publicar ese dibujo o no y, finalmente, pensé que al ser algo diferente a la fotografía no pasaría nada, error mío".

"Me pongo en contacto con la autora de la fotografía para que su reconocimiento pueda estr en el libro. Es lo más correcto y lo más coherente", finaliza la cantante.