El reproche de Natalia a David Bisbal tras su boda con Rosanna Zanetti

Después de casarse por sorpresa y en la más estricta intimidad, David Bisbal sorprendía a sus seguidores compartiendo la primera imagen de su boda con Rosanna Zanetti.

Una boda que parece que fue una auténtica sorpresa para todos, incluso para sus compañeros de 'Operación Triunfo'. Así lo comentaba la que fuese su compañera de academia, Natalia.

La cantante lanzó una pullita a Bisbal en las declaraciones que hizo a la prensa durante la fiesta organizada este pasado martes por la revista Yo Dona.

"Si hubiera invitado a todos los compañeros, sí me hubiera gustado ir. No me hubiera gustado que hubiera ido unos sí y otros no, pero hubiese sido un recuentro muy guay. Yo el día que me case invitaré a todos", explicaba Natalia a los medios que cubrieron el evento.