El representante de Edurne asegura que la cantante está sometida a mucha presión

El primer concierto de Edurne en Torrejón de Ardoz (Madrid) con su gira Adrenalina 2016 se ha convertido en todo un acontecimiento, y no porque fuese el pistoletazo de salir de la gira de la cantante sino porque hizo unas declaraciones que han ocupado todas las portadas del mundo cuore.

Después de que el nombre de su novio, David de Gea, apareciese en la investigación que está abierta sobre el caso Torbe, la cantante quiso confesar durante su concierto que "hay gente que me quiere hundir, pero no lo van a conseguir. Se quieren meter en mi forma de querer, pero desde aquí les digo que se preocupen de la suya, que de la mía ya me encargo yo".

Unas declaraciones que han generado mucha polémica y sobre las que el representante de la cantante se ha querido manifestar en 'El programa de Ana Rosa', Oscar Tarruella.

"Toda esta presión no debería dirigirse precisamente hacia su persona. Al principio llevaba todo este revuelo mejor, pero tener cinco coches de paparazzi en la puerta de tu casa hace mella", revelaba Tarruella.

Además el representante de la artista ha querido aclarar que ella tiene plena confianza en su chico: "Edurne no sabía si hacer declaraciones, incluso me consultó si debía decir algo porque no tiene nada que ver con el tema. Nunca ha dudado de David".

Y no solo eso sino que Tarruella ha explicado cómo De Gea le comentó lo sucedido a su representada: "Estábamos comiendo y él le llamó y se lo dijo. Ella no ha dudado nunca de él y a día de hoy tampoco duda. Está entera, pero sería bonito que pudieran hablar en persona".