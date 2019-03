La Reina Letizia por las calles de Madrid, Paula Echevarría en Gran Canaria o el cambio físico de Dani Rovira, en las portadas del corazón

KIOSKO SEMANAL

Thank God it’s Wednesday! Ya estábamos impacientes por ver qué nos tenía preparado el kiosko semanal esta vez y no nos ha dejado para nada indiferentes. Como no podía ser de otra manera, la MBFWM 2016 ha sido la gran protagonista de las portadas del día, aunque la actualidad no se queda corta: las fotos de Paula Echevarría por Gran Canaria, imágenes de la Reina Letizia por las calles de Madrid, el cambio físico de Dani Rovira para su próximo drama… ¡Entra a verlo!