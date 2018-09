El regreso más esperado de Manu Tenorio tras su trágico accidente

Manu Tenorio sufría hace unos días quemaduras de segundo grado cuando regresaba a casa con su mujer, Silvia Casas, y su hijo Pedro tras las vacaciones estivales en el que sufrió una descarga eléctrica que le llevó a estar ingresado en la unidad de quemados del hospital madrileño de La Paz.

Tras recibir el alta, Manu ha recordado lo que se le pasó por la cabeza en ese momento y lo que podría haber sido. "Todo el cariño que he recibido en este momento tan crítico me ha motivado y me ha emocionado muchísimo. Me siento muy afortunado", en una entrevista en exclusiva para la revista ¡Hola!.

Ahora después de acelerar el proceso de recuperación, el cantante ha regresado a hacer lo que más le gusta: emocionar con sus canciones sobre el escenario. Un momento muy especial que ha dejado en la memoria de todos sus seguidores presentes en Marrakech.

Todo apunta a que su recuperación podría estar yendo en buen camino y que, aunque haya pasado unas días muy terribles, podrá seguir con su gira por Zaragoza, Ciudad Real, Murcia, Barcelona y Málaga.