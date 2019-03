El regreso a España de Estela Montes

Hija del banquero Luis Montes y de la modelo Esther Núñez, Estela, que nació en Ecuador hace 22 años, siempre ha estado muy unida a nuestro país. De niña pasaba las vacaciones de verano en la casa familiar en Castro Urdiales. Y España fue también el origen y el destino del viaje por Europa que realizó al cumplir la mayoría de edad.

A la joven ecuatoriana de 22 años se la relaciona con el príncipe Harry de Inglatera

Lo primero que hizo nada más bajar del avión fue visitar a sus abuelos paternos, que viven en la exclusiva urbanización de La Moraleja, cerca de Madrid, donde se ha quedado estos días. Sin embargo no se instalará con ellos porque "he venido para estudiar y aprender y formarme como persona, y creo que eso he de hacerlo sola; siempre cuento con su apoyo, y en esto también. Para convertirme en una mujer hecha y derecha he de vivir mi propia vida". La visita a sus abuelos maternos en Cantabria tendrá que esperar a que Estela se instale en su piso de Madrid.

Que su familia confíe en el criterio de la joven no es de extrañar, ya que Estela siempre ha sido el ojito derecho de sus padres, y siempre la han defendido a capa y espada.

Estudió Business Administration en la prestigiosa universidad de Stanford, California, y fue de las primeras de su clase. Después de trabajar casi un año en las oficinas centrales del Banco Latino Hispano (BLH) que preside su padre, "desde abajo", matiza Estela, "que como dice mi padre, he de ganarme el puesto", ha decidido venir a España.

¿Va a trabajar en las sucursales del BLH en nuestro país? "Aún no sé lo que haré; está claro que tengo que trabajar para ganarme la vida, pero aún no sé en qué. Estoy en un momento de mi vida que quiero encontrarme a mí misma y conocerme. Necesito explorar nuevas posibilidades".

Nuevas posibilidades… ¿Se referirá a los rumores que hablan de una relación "más que amigos" con el príncipe Harry de Inglaterra durante las últimas vacaciones y que se dice que fue la razón de la reciente ruptura con la promesa del golf Anthony Vance después de 11 meses de noviazgo? Sea como fuere, Estela ha venido a España para escribir un nuevo capítulo de su vida. ¿Cuál puede ser? Aún no lo sabemos, pero no dudéis que no nos lo vamos a perder.