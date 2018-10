El regalazo de Mario Casas a Blanca Suárez por su cumpleaños

Blanca Suarez cumple 30 años en una de las mejores etapas de su vida. El mundo de la televisión se hizo eco de su presencia gracias a 'El internado' y desde entonces no ha parado de ser el centro de todas las noticias, por sus proyectos o bien por sus mejores looks. Y es que blanca no sólo es buena actriz, también es una auténtica 'influencer'.

Ha sido gracias a Mario Casas por lo que nos hemos enterado de cómo está celebrando su cumpleaños. La pareja se conoció en el rodaje de 'El Barco' y desde entonces han sido muy buenos amigos durante muchos años, pero desde el año pasado su relación a pasado a ser más especial.

¿Quieres saber que le ha regalado? ¡Vas a alucinar! Mario ha llevado a Blanca a.... ¡Dale al play para descubrirlo!