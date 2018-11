La sorprendente reflexión de Ana Fernández por su cumpleaños

Ana Fernández, la actriz que protagonizó la serie 'Los protegidos' en Antena 3, está de celebración. Y es que la intérprete cumple 29 años en uno de sus mejores momentos profesionales y, como no, también personales.

Fernández cuenta en su día a día con el apoyo de su pareja Adrián Roma, vocalista del grupo Marlon, que apareció en la vida de la actriz en uno de sus momentos más duros, justo cuando acababa de fallecer su anterior novio el cámara Santi Trancho por un accidente de moto, y consiguió devolverle la sonrisa.

Por ello, Ana ha decidido hacer un balance de su etapa como veinteañera con una gran reflexión cargada de mucho sentimiento, y también de ese humor que tanto le caracteriza:

"Dicen que los 29 es una revolución , o eso llevo oyendo a mis amigos que ya los han cumplido, es el último aliento del veinti... como dice Gaby. Tengo 365 días para dejarme de tontadas de juventud, que ya soy una mujercita. O no, porque ya sé más o menos las personas que quiero cerca, las que quiero lejos, ya sé que soy de ron y no de whisky, ya sé que cuando me entra el sueño no hay fiesta que evite que haga bomba de humo, ya he aprendido a no ser egoísta en el amor, ya he comprobado que platino curro el doble que de morena, ya he aprendido que mi piña familiar debo protegerla, ya sé que en lo laboral voy a sacar con suerte 3 o 4 colegas, ya me he dado cuenta que yo soy la primera que tengo que luchar por mí, ya sé que no puedo, por mucho que lo intente, ser pelota o falsa con aquellos que no quieren valorarme... ya he experimentado el infierno y el cielo en un corto periodo de tiempo, ya he visto que ser coherente y valiente no gusta, igual asusta ... ya sé que por mucho Colacao que tome no voy a medir más de 1.60. Así que este año de veinteañera voy a ir afianzando toda esta lista, mis ideales, mi ética, mis valores, mi compañerismo... porque probablemente los mantenga así siempre".