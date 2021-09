El recuerdo que guarda Miguel Ángel Silvestre de su relación con Blanca Suárez

Miguel Ángel Silvestre ha reaparecido ante las cámaras este miércoles en la presentación de una nueva hamburguesería después de unos meses fuera de España. "He estado 4 meses en México, me lo he pasado muy bien, pero España es muy especial. Echaba de menos a la familia, el hecho de estar aquí… Cuanto más he viajado más afortunado me siento de haber nacido en este país", contaba el actor.

Después de unos meses de vacaciones y algún que otro rumor sobre su inesperado acercamiento con La vecina rubia, el actor ha querido dar sus primeras declaraciones al respecto: "¿Te puedes creer que no conozco a La vecina rubia todavía? Es una incógnita para todos. Ella hace algo muy bien que es permanecer en el anonimato y cuando ella quiera, yo me muero de ganas por conocerla", ha explicado, además de asegurar que no hay nada entre ellos.

Aún así, el intérprete se muere de ganas por conocer a la influencer, quien se ha convertido en todo un referente para la juventud. "Ella creo que lo está haciendo muy bien porque es muy buena inspiración para las nuevas generaciones que hay algo de su voz que está por encima de todo, no le puedes poner cara pero su voz su palabra y lo que escribe está por encima y común por toda España. Me meo con sus posts", afirmaba Miguel Ángel.

Una vuelta marcada principalmente por proyectos profesionales, ya que aún tiene que grabar las siguientes temporadas de dos de sus series de éxito, 'Sky Rojo' y '30 Monedas', además de otros proyectos que tiene entre manos de los que aún no puede desvelar nada. Si a nivel profesional las cosas le van de maravilla, a nivel sentimental no tanto, ya que el actor sigue siendo uno de los solteros de oro.

Y es que Miguel Ángel asegura no haber tenido mucha suerte en el amor, aunque afirma llevarse muy bien con sus exnovias. De hecho hace unos días era la propia Blanca Suárez la que le dedicaba unas bonitas palabras asegurando que le gustaba todo lo que hacía. Algo a lo que Silvestre ha respondido: "No sabía que Blanca había dicho nada", pero asegura que le queda este aprendizaje de sus relaciones pasadas: "Es mejor ser feliz a llevar la razón, y los aprendizajes que muchas veces nos dejan los ex, yo muchas veces digo eso es de Blanca, o es de Belén, es la huella que han dejado". ¡Dale arriba al play para ver sus declaraciones!

Seguro que te interesa...

El descuido de Miguel Ángel Silvestre en un vídeo tocando el cajón