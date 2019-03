La realeza frente al inminente chonismo de Penélope Cruz

Dice la tercera ley de Newton: “A toda fuerza de acción ocurre siempre una reacción igual y de sentido contrario a la anterior”. No, tranquilos, no he cambiado el cotilleo por la física, pero al ver algunas de las revistas de esta semana he pensado en esa ley, grabada a fuego desde la EGB, y he comprobado que, en ocasiones, puede aplicarse al mundo de colorín. Pasemos al análisis.

Hace dos semanas, ‘Hola’ traía en su portada unas fotos del viaje de los príncipes y sus hijas a Londres. Donde aparecían todos muy serios, casi uniformados, con vestimentas oscuras, a lo “hombres de Harrelson”; con unas infantitas extrañamente formales para la edad que tienen; incluso con algunas críticas, por parte de los medios, a las gafas que le han puesto a la infanta Sofía (tengo que reconocer que a mí me encantan ambas, la infantita y sus gafas). Incluso se llegó a comentar que no habían aparecido todas las fotos y que se intentaba “tapar” algo.