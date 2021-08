La reacción de Juan del Val al ver que Nuria Roca lo ha eliminado de una foto familiar

Nuria Roca se encuentra disfrutando de unas bonitas vacaciones en familia con su marido Juan del Val y sus hijos, Paul, Olivia y Juan, después de una temporada llena de éxitos tanto dentro como fuera de la televisión.

A pesar de tener algún que otro compromiso profesional en estas últimas semanas, la colaboradora de 'El Hormiguero' no ha querido perderse las vacaciones en familia a las que ha acudido unos días más tardes que el resto.

Eso si, desde el primer día Nuria ha querido dejar constancia en sus redes sociales de lo que están disfrutando toda la familia y los increíbles días que están pasando todos juntos concretamente en Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera.

La presentadora de 'Family Feud' compartía recientemente en Instagram un conjunto de fotografías de toda la familia donde se podía apreciar lo mucho que estaba disfrutando toda la familia de la playa y el sol. "Ei verano! …que al final te he podido disfrutar un rato!", titulaba Nuria la fotografía.

Pero lo que podría ser una preciosa imagen se ha convertido en una pesadilla para su marido, Juan del Val, que lo ha dejado "desolado", percatándose de que su mujer, sin previo aviso, había manipulado una fotografía haciéndolo desaparecer. Y este quiso reivindicarlo mostrándoselo a sus seguidores.

"Veo una foto en el Instagram de Nuria y me encanta. Ella con mis tres hijos, guapísimos los cuatro", escribía al comienzo de la publicación, aparentemente feliz y orgulloso de su familia. "El caso es que la foto me resulta familiar. Efectivamente, repaso mi archivo y encuentro la original. ¡Me ha cortado la muy cabrona! Le molestaba y me ha eliminado de un plumazo. Le ha puesto doscientos filtros y me ha convertido en un residuo", mencionaba con tono de broma. "Os dejo que voy a seguir llorando", se despedía tras mostrar la verdad detrás de la imagen.

