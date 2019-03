La reacción de Isabel Pantoja a la boda sorpresa de su hija Chabelita con Alejandro Albalá en Cancún

Las fotos en la revista ‘Diez Minutos’ de la boda de Chabelita y Alejandro Albalá en Cancún no han hecho ninguna gracia a su protagonista. La hija de Isabel Pantoja asegura no estar casada, tal y como ha podido saber Hola.com: “Es mentira, no es válido en nuestro país”. Además, asegura que el asunto está “en manos de sus abogados” ya que se trata de fotografías privadas. “¿Tú te crees que si yo me llego a casar, voy a hacer una boda sin mi gente?”, sentencia.

Pero si Isa está enfadada, su madre no lo está menos. Y es que según el mismo medio, cuando Isabel Pantoja se enteró de boca de su propia hija, no le dio mucha importancia ya que lo consideró un juego de niños. Pero la publicación de las imágenes ha supuesto un disgusto para las dos.

Sobre todo porque Chabelita y Alejandro no están juntos desde las fiestas navideñas, ya que tras muchos altibajos la pareja decidió poner punto y final a su relación, por lo que él ahora está en Santander con su madre, mientras que ella continúa en Madrid. Y es que, al parecer, la convivencia entre ambos era insoportable.