La reacción de Fernando Tejero en Twitter ante los que dudan de que sea un intelectual

Este lunes un grupo de rostros conocidos del mundo del cine, la televisión o la música hacía público un documento en el que reclamaban que Podemos e Izquierda Unida llegaran a un acuerdo para concurrir juntos en las próximas elecciones. Entre los firmantes se encontraban nombres como los de Luis Tosar, Juan Diego Botto, Carlos Bardem, Aberto San Juan, El Gran Wyoming, Coque Malla o Fernando Tejero, que ha tenido una airada y grosera reacción a los comentarios de algunos usuarios que han dudado de su intelectualidad.

Un usuario en Twitter comentó que considerar “intelectual” a Fernando Tejero es “un poco forzado”, a lo que el actor ni corto ni perezoso contestó: “Dedicaros a hacer algo productivo… Por ejemplo comerme el rabo”.

A esto el usuario contestó: “Lo que yo decía. No sólo es intelectual y un actorazo, sino que además es un poeta”, a lo que Tejero respondió de nuevo en el mismo tono: “Venga daros un minuto de gloria a mi costa pedazo de soplapoillas. Ala, a hacer retwit”.

Estos comentarios se convertían poco después en virales, a lo que el actor, para dejar zanjado el tema, concluyó así: “A ver si me explico. Soy artista,homosexual, apoyo a Podemos y a lo que me faltan el respeto les seguiré pidiendo que me coman el rabo”.