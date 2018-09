La reacción del exmarido de Belén Esteban tras su compromiso con Miguel Marcos

Fran Álvarez y Belén Esteban fueron marido y mujer desde el año 2008. Y tras diversos encontronazos y faltas de complicidad, la pareja decidió ponerle punto final a su matrimonio. "Me tenía como a un muñeco. No podía hablar con mi familia, ni ver a mis amigos. Todo le parecía mal. Me ha manipulado, puede que yo me dejara. Una relación es de dos, ella no es la mala, pero yo tampoco. Siempre va de víctima y en nuestra relación la víctima he sido yo", declaraba hace unos meses atrás Fran.

Pero parece que Fran ya ha logrado pasar página y lo ha demostrado felicitando a la colaboradora de televisión por su segundo enlace junto a Miguel Marcos: "Me parece muy bien. Le doy la enhorabuena". Unas palabras con las que ha querido desearle que fuera "muy feliz que es lo que tienen que ser todas las personas" y decirle que su futuro marido le "parece muy buena persona". Así lo ha revelado en exclusiva en la revista Semana.

Unas declaraciones que salieron a la luz después de que Belén anunciara su futuro matrimonio a través de su cuenta personal de Instagram con el título "otro sueño cumplido... Si, quiero". La pareja dará rienda suelta a su amor el 22 de junio del próximo año en una finca cercana a Alcalá de Henares de Madrid.