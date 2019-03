La reacción de Eugenia Martínez de Irujo cuando la llaman fea en Instagram

Eugenia Martínez de Irujo asistió este lunes a los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo. Allí coincidió con su sobrino Carlos Fitz-James, hijo del actual duque de Alba, y publicó en su perfil de Instagram una instantánea de los dos sonriendo al lado del comentario: “Con mi sobri Carlos en los Premios Mecenazgo”.

Poco después, un usuario le sugería a Eugenia que debía de ponerse brackets para resolver el problema de sus dientes, a lo que ella con humor no dudó en contestar: “Me encantan mis paletas”. Pero lo peor llegó cuando otro usuario escribió: “Joder qué fea eres. Hasta se te sale de la boca el diente puto ese que tienes. Horrenda”.

La respuesta de Eugenia no se hizo esperar: "La verdad es que no sé si eres hombre o mujer... xq bien que te escondes... Tampoco me extraña por lo desagradable que eres sin necesidad... Siento hacerte sentirte tan mal como para expresarte así, pero créeme que el perjudicado/a solo eres tu... xq todo esto dice muy poquiiiiito de ti... seas quien seas. Besitossssss mi amor y que puedas pasar buena noche".