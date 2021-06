La reacción de Begoña Vargas cuando le preguntan por los rumores de boda con Óscar Casas

Begoña Vargas ha viajado hasta Málaga para presentar en el Festival de Cine que se está celebrando en la ciudad su nueva película: 'Las leyes de la frontera', de Daniel Monzón. Un film donde comparte protagonismo con Marcos Ruiz y Chechu Salgado.

"'Las leyes de la frontera' es una película increíble es de las cosas que más he disfrutado de mi trabajo, tanto a nivel personal, como laboral y la verdad es que todavía no la he visto. Tenemos todos muchísimas ganas de verla y creo que va a ser una película muy bonita porque nosotros la hemos vivido así y la hemos querido, así que va a ser muy guay", confiesa la actriz sobre la alfombra roja.

Una entrevista donde también habla de su pasión por el baile: "Empecé a bailar antes que a actuar porque donde yo vivía (Loeches) no había clases de teatro y demás, entonces empecé con 5 añitos a bailar y es como mi otra pasión, tengo el corazón dividido por la interpretación y el baile".

Y es que gracias al baile, la actriz ha conseguido junto a su novio, el también actor Óscar Casas, que un vídeo que publicaron protagonizando un increíble baile durante una boda de unos amigos se hiciese completamente viral en redes alcanzando los millones de reproducciones. Una publicación que dejó a todos sus seguidores con la boca completamente abierta, y es que prácticamente todos desconocíamos su faceta como bailarines.

Sobre lo que no ha querido pronunciarse, pero no ha hecho falta, ha sido sobre los rumores que especulaban sobre una posible boda con Óscar Casas. Y es que su reacción cuando escucha la pregunta lo dice todo…

Y es que a pesar de llevar años manteniendo una estable relación, ambos son muy jóvenes, ella tiene 21 años y Óscar 22, por lo que de momento parece que la boda no está entre sus futuros planes, ahora ambos están completamente volcados en su carrera como actores donde se están haciendo un importante hueco.

