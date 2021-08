La reacción de Álvaro Muñoz Escassi cuando María José Suárez intenta esconderse tras ser pillados juntos

La separación de María José Suárez y Jordi Nieto tras seis años de relación y un hijo en común de casi cuatro, Elías, se convirtió en una de las noticias más comentadas el pasado mes de junio. Instalada en República Dominicana por el trabajo su marido, la distancia de su tierra, sus negocios y sus seres queridos hizo mella en la modelo, que para sorpresa de todos decidía acabar con su relación, volver a España y comenzar una nueva etapa como mujer soltera, volcada en su familia y en su firma de moda.

A pesar de que María José se ha mostrado muy discreta con su separación, muchas son las voces que apuntan a que Álvaro Muñoz Escassi habría tenido mucho que ver en el fin de su matrimonio. Y es que según aseguraron algunos programas, la sevillana y el jinete habrían sido pillados en actitud comprometida en Punta Cana, cuando la modelo todavía estaba casada con Jordi.

Una relación que la ex miss España desmentía sin mucha convicción, asegurando que conoce a Escassi desde hace más de 20 años y que no había nada más allá que una buena amistad entre ellos. Sin embargo, parece que esta amistad podría haber dado paso a algo más y la modelo y el ex de Lara Dibildos se han convertido en inseparables en los últimos meses.

La pareja, que sigue sin confirmar su romance, está viviendo uno de sus veranos más especiales paseando su amor y su complicidad por la costa gaditana, Marbella e incluso la República Dominicana, pero muy discretos prefieren no gritar a los cuatro vientos su amor por el momento.

Ahora, de regreso en Madrid, hemos pillado a María José y a Escassi de lo más cariñosos tras disfrutar de una cena con amigos en un conocido restaurante de la capital. Sin embargo, la sevillana prefiere no dar ningún tipo de declaraciones dejando al jinete sorprendido y plantado en mitad de la calle en compañía de su pandilla.

Lo que no se imaginaban es que poco después se les volvería a ver juntos, momento en el que María José, intentando esconderse, ha jugado al despiste mientras Escassi, de lo más bromista, ha simulado que daba un beso a una de sus amigas mientras aseguraba que la modelo es "la mujer de un amigo". El vídeo del momento puedes verlo arriba.

