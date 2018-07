La reacción de Aitana al escuchar 'Ya no quiero ná', el primer tema de Lola Indigo, la banda liderada por Mimi

La benjamina de la última edición de Operación Triunfo, Aitana Ocaña, ha hecho viral en Twitter su reacción tras escuchar 'Ya no quiero ná', el nuevo tema que ha presentado hace escasas horas Mimi Doblas, la líder de Lola Indigo, la banda de empoderamiento femenino con la que va a desarrollar su carrera musical.

Aitana ha compartido con sus fans un tuit en el que ha expresado lo qué ocurre cuando escucha el tema de su compañera de OT. "MIRA una cosa os voy a decir. A MI ME PONEN 'YA NO QUIERO NÁ' DE FIESTA Y VAMOS ME VENGO A ARRIBA YO, LA DISCOTECA ENTERA, EL PORTERO, EL DJ, LOS QUE ESTÁN ESPERANDO EN LA COLA, LOS QUE PASAN POR AL LADO DE LA FIESTA Y HASTA LOS PÁJAROS QUE DUERMEN EN LOS ÁRBOLES DE FUERA", ha comentado en Twitter la cantante de 'Lo Malo'. Su mensaje ha sido retuiteado y likeado por miles de personas. Y no es de extrañar, ya que la canción de Lola Indigo ha sido tan comentada en la citada red social que se ha convertido en trending topic.

A la reacción positiva de su compañera Aitana, también se han unido las reacciones de los profesores de la academia. Noemí Galera ha dicho en Instagram que le "flipa muchísimo" y ha confesado que no puede dejar de escuchar la canción, mientras que 'Los Javis' han compartido en sus cuentas personales de esta red social un vídeo bailando la canción.

Según ha señalado la primera expulsada de esta edición de OT en redes, Lola Indigo es un proyecto musical muy unido a la danza destacando la importancia de que es una banda formada por ella y cuatro bailarinas profesionales más. De este modo, el grupo está compuesto por Mónica Peña, Claudia Riera, Saudy Lubanzaido y Laura Ruiz.

No cabe duda de que Mimi está cosechando un éxito arrollador a escasas horas de la presentación de su nuevo tema. Pero además, se acaba de confirmar que la cantante será uno de los participantes de la nueva temporada de 'Tu Cara Me Suena'. Mimi arrasa por donde va y estamos deseando verla en la próxima entrega del programa donde los famosos sacan sus mejores caras artísticas.