Razones por las que él se siente inseguro con vuestra relación

1. No pasáis suficiente tiempo juntos

Antes no os separabais y ahora, de repente, no tienes ni un minuto que dedicarle a tu chico. Sabemos que estás muy ocupada, pero debes asegurarte de hacérselo entender o pensará que ya no le quieres.

2. Cuando te pregunta por tu ex, no quieres hablar de ello

Para conocerte bien, necesita saber de tu pasado. Tal vez tuviste una mala experiencia y te rompieron el corazón pero necesitas hacerle partícipe de tu vida, y eso incluye a tus ex.

3. Te pilla hablando con otros chicos y actúas de manera extraña

No hace falta que te sonrojes y actúes como si tuvieras algo muy grande que esconder. Háblale con naturalidad de tus amigos y los chicos que conoces para que no malinterprete las cosas.

4. No le presentas a tu familia o amigos

No querer presentarle a la gente que forma parte de tu círculo más íntimo significa problemas. No al principio, claro, pero si después de meses y meses saliendo juntos te niegas a que conozca a tus padres, puede sentarle mal (y con razón). Puede que hasta piense que te avergüenzas de él, o que no quieres que los conozca porque no piensas que lo vuestro acabará siendo algo serio.

5. No conoce parte de tu vida

No le hablas de tu trabajo, tus estudios o intereses. Si vuestra vida de pareja se limita a vosotros dos, aislados del mundo, puede que no le haga gracia.

6. Se siente igual que un amigo para ti

Sobre todo cuando estáis con más gente. Entonces, no te muestras nada cariñosa y más bien reacia a él en general.

7. Le pones celoso

¿Alguna vez lo has intentado? Los celos son el pesticida de las relaciones: nunca tienen éxito y acaban con ellas. Aunque se muestre indiferente a tus comentarios, dentro de él, su corazoncito está dolido.

8. Ya le han engañado alguna vez

Si ha sufrido una infidelidad en el pasado, es normal que tenga miedo a que le vuelva a pasar. Debes asegurarte de que confía en ti y en lo vuestro, y sabe que tú jamás le harás algo así.

9. Ya no le dices "te quiero"

Sabemos que demostrarlo es mil veces más importante que decirlo, pero si no haces ni lo uno ni lo otro, tenemos razones para pensar que él puede estar dudando de vuestra relación.