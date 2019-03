Las razones para decir primero "te quiero"

DOS PALABRAS QUE PUEDEN CAMBIARTE LA VIDA

Hay dos palabras que pueden cambiarte la vida, "te quiero", un sentimiento que en el sentido romántico puede hacerse muy difícil de expresar. Miedo al rechazo, inseguridad o no ser correspondida con la misma intensidad hacen que te frenes. Descubre los beneficios que tiene decirlo primero, porque a lo que tienes miedo no es a la altura es la caída y lo sabes. Quien no arriesga no gana. Lo sientes, quiere salir de tu garganta, grítalo a los cuatro vientos, ¡te quiero! Aquí te damos las razones para pronunciar las palabras mágicas.