La razón por la que Tamara Gorro y Ezequiel Garay chocan en su matrimonio

Tamara Gorro ha vivido unos momentos muy felices y especiales durante la firma de ejemplares de su tercer libro, 'Entre Sentimientos', en la Feria del Libro de Madrid. La influencer, que roza los 2 millones de seguidores en Instagram y cuenta con una preciosa ''familia virtual'', como así les llama, ha sentido la calurosa acogida de sus fans.

Feliz y emocionada, entre risas, abrazos y fotografías, la joven sacaba unos minutos entre firma y firma para hablar con la revista 'Diez Minutos' y desvelaba el motivo que provoca cierta 'movida' en su matrimonio con Ezequiel Garay.

"Mis hijos está de maravilla. Son los mejor que me ha pasado en la vida. Se me están haciendo mayores. Volvería a pasar lo que pasé con tal de llegar a este punto'', confesaba al mencionado medio. La televisiva se convirtió en mamá por primera vez en octubre de 2015 por gestación subrogada después de que tras muchísimos intentos por fecundación in vitro no fuese posible.

Finalmente, casi un año y medio más tarde, en abril de 2017 la madrileña anunciaba que había cumplido su sueño de quedarse embarazada, dando a luz ocho meses más tarde a su hijo, Antonio, convirtiendo así a Shaila en hermanita mayor. Sin embargo, Tamara sí estaría dispuesta a ampliar la familia, pero el exfutbolista ''no quiere más hijos''.

"Mi marido no da tregua. Yo tengo un embrión en EE.UU., yo iría a introducirlo pero Ezequiel no quiere. Quedarme embarazada lleva un proceso, tienes que hormonarte y también prepararte psicológicamente. Y yo no estoy recuperada del todo de mi embarazo, lo que me metí y lo que pasé. Ezequiel no quiere por el proceso y por lo que supone tener un tercero'', aseguraba.

Asimismo, la creadora de contenido asegura que "soy una madre muy intensa. Salgo a cenar pero no todo lo que debería porque siempre quiero estar con los niños. Los niños se tienen para criarlos. Ezequiel no quiere más hijos y como se nos cayó el tema de la adopción... porque por ahí él accedía, pero ya no''.

Seguro que te interesa...

El bonito gesto que demuestra cómo es la relación de Tamara Gorro con sus suegros