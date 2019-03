La razón por la que Marta Torné prefiere posar sin su marido

Marta Torné lleva dos años felizamente casada con el director de cine Roger Gual. En junio de 2015 se dieron el 'sí, quiero' y desde entonces no se han separado en ningún momento. Roger ha apoyado siempre mucho a Marta en su carrera profesional pero cuando se trata de apariciones en público prefiere evitar ser el objetivo de todas las miradas.

La presentadora no ha dudado en revelar el motivo por el que no quiere posar junto a su marido y es que, si algún día se separasen, la presentadora prefiere no ver sus fotos con Roger circulando por Internet. El concierto de 'Pet Shop Boys' en Madrid ha sido su última aparición en público, dónde asistió al evento acompañada de su marido pero, una vez más, no posó junto a él.