La razón por la que Chenoa no ha parado de llorar a lágrima viva

En la pasada gala de 'Tu cara me suena', donde Chenoa es uno de los miembros del jurado desde hace ya dos ediciones, se reencontró con alguien muy especial para ella, Naím Thomas.

Ambos cantantes coincidieron en la primera edición de 'Operación Triunfo' y desde entonces mantienen una estrecha amistad. Tras imitar como artista invitado Naím a Bruno Mars, Chenoa y él se fundieron en un emotivo abrazo pues son muchos los recuerdos que los unen.

Pero después el cantante quiso agradecer su apoyo a Chenoa a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram donde dijo: "No sé cómo describir este momento. Estaba muy nervioso. He de reconocer que hice un mal ensayo y no las tenía todas conmigo. Estaba muy dubitativo. Al final salió. Para mí fue muy importante lo que me dijo Laura. Sí, es Laura. La persona capaz de sacar la cara por ti cuando nadie lo hace, que la persona sensible que necesita un abrazo y no lo pide. Se lo dije en privado después del programa. Laura y yo nos hemos conocido de verdad mucho tiempo después del programa. Quiero darle las gracias públicamente como ya sé las di en privado. Aunque lo privado y lo público no difiere tanto en los que son como ella: VERDAD. Gracias. Te quiero".

Unas palabras que llegaron muy dentro de la artista quien no pudo evitar emocionarse: "Y aquí yo leyéndote a lagrimón. GRACIAS a ti por dejarme ser tu amiga. ¡Qué bonito!", le contestó Chenoa.