La razón por la que Ana Soria está vetada en la comunión de la hija de Enrique Ponce y Paloma Cuevas

Como ya salió a la luz recientemente, Bianca, la hija pequeña de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, celebrará su primera comunión el próximo 11 de septiembre, un evento que tuvo que posponerse después de verse afectado a causa de la pandemia por el coronavirus. Una fecha muy especial además ya que coincide con el 49 cumpleaños de Paloma.

Será un encuentro muy poco incómodo ya que la familia se lleva muy bien, a pesar de que Enrique y Paloma ya no estén juntos desde hace más de un año tras casi 25 años de matrimonio.

La celebración se producirá en la finca familiar de la Cetrina en Navas de San Juan, Jaén. De los pocos detalles que se conocen de la ceremonia se sabe que será de lo más tradicional, con un altar en una zona del jardín donde un capote del torero, bordado con la Virgen de Guadalupe, la Inmaculada y Jesús, ocupará un lugar muy destacado.

En cuanto a los invitados, va a ser una comunión bastante íntima, a la que acudirán únicamente los familiares y amigos más cercanos de la pareja. Pero lo que más ha llamado la atención es que, entre esa lista de invitados, no figura en nombre de Ana Soria, la pareja del diestro.

"No está invitada, entre otras cosas, porque no olvidemos que Ana Soria todavía no ha tenido contacto con las hijas de su pareja. El primer contacto no va a ser con toda la familia, con los tíos, con los primos, con los abuelos... Las cosas llevarán su tiempo", explicaban en el programa 'Es la Mañana' de esRadio.

Lo que es cierto es que todavía no se sabe si la pareja venderá la exclusiva de la comunión. A pesar de ello, Ana se ha vuelto una persona bastante discreta a la que no le gusta mostrar su vida privada, que intenta mantener lo más alejada de los medios posible.

