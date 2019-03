Raquel Sanz, viuda del torero Víctor Barrio, habla sobre el doloroso momento que está viviendo tras su repentina muerte

La semana pasada el torero Víctor Barrio perdía la vida en la plaza de toros de Teruel al recibir una cornada en plena faena. Ahora su mujer, Raquel Sanz, con la que llevaba 9 años juntos, dos de casados, ha hablado sobre los duros momentos que está viviendo tras su muerte.

En declaraciones al diario La Razón Raquel asegura que en estos momentos esa fuerza que necesita se "la inyecta él en vena. Como siempre. Él me ha apoyado en todo". Además, subraya que él era su pilar: "Dejó todo por intentar su sueño y ha luchado todos los días, a pesar de los bajones, y jamás se ha quejado", añade.

"Es muy duro, pienso en descontar los días para reunirme con él. Era mi vida. Teníamos tantos planes. Hemos vivido intensamente. Eso sí", comenta Sanz quien estaba en la plaza de toros presente en el momento de la cornada.

El matrimonio no tenía hijos y este hecho es uno de los que más le pesa ahora a la periodista: "Es lo que más me duele. No quiero ni pensarlo", asegura en El Mundo. Asimismo señala que no tenían prisa por tener hijos, una decisión que siempre aplazaban, pero que "ahora en septiembre yo ya le iba a decir sí o sí", apunta Raquel Sanz.

"Gracias a todos. No puedo contestaros, no tengo palabras. Se ha ido mi vida, no tengo fuerzas, pero sí mucho agradecimiento", contestaba Raquel a todos los mensajes de apoyo que recibió tras la tragedia. Compañeros de profesión como El Juli, Cayetano Rivera, José Tomás o Enrique Ponce asistieron a la multitudinaria despedida que tuvo lugar en Sepúlveda. La muerte de Víctor Barrio es la primera acaecida en una plaza de toros en España en lo que llevamos de siglo.