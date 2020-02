Recientemente, el empresario Miguel Ángel Jiménez, exmarido de Raquel Revuelta, perdía la vida a los 55 años tras no superar una operación de corazón. El empresario estuvo más de 15 años casado con Raquel Revuelta, con la que tuvo tres hijos: Miguel Ángel, Claudia y Nicolás. Fue precisamente Claudia, la mayor de los tres hermanos, la que acompañó a su padre al hospital para la intervención.

Ahora, que han pasado apenas unas semanas de esta trágica noticia, la joven de 24 años ha decidido hacer pública la carta que le dedicó a su padre tres días después des su fallecimiento el pasado 12 de febrero.

Una dedicatoria donde Claudia lamenta no poder disfrutar de los años que aún le quedaban por vivir, recalcando lo injusta que es la vida, que se lleva siempre a los mejores. Un post en el que además de la dedicado un pequeño homenaje fotográfico a su padre, con imágenes de ambos durante la infancia de Claudia, su adolescencia, y compartiendo algunos grandes momentos en familia: "Qué injusta la vida. Qué injusto perderte con 18, 22 y 24 años. Qué injusto perderte sin prepararnos. Qué injusto perderte por complicaciones en una operación que no parecía complicada. Qué injusto perderte y ya. Qué injusto no tener más tiempo papá. No disfrutarte más tiempo, no aprender de ti más tiempo, no poder quererte más tiempo. Daría todo el tiempo que me queda sin ti en tener más tiempo contigo. Qué injusto que le falle el corazón al que lo tiene más grande, más limpio, más lleno, más libre... Qué injusta la vida, que demasiado a menudo se lleva a los mejores".

Y continúa: "Quizás es que tú no eras de este mundo papá. Una persona tan carismática, tan sensible, tan inteligente, tan diferente, tan especial, no puede ser de este mundo. Qué orgullo para mis hermanos y para mí llevar tu sangre. Qué orgullo ser un poco tú, que la gente nos busque cuando quiera verte a ti, cuando quiera recordarte. Y seguiremos papá, este camino tan devastador a veces y tan bonito otras muchas al que llamamos Vida. Seguiremos creciendo, respirando, viviendo. Como dice esa canción de Fito que tanto te gusta, “nunca se para de crecer, nunca se deja de morir”... pero seguiremos de tu mano, papá. En cada paso que demos, en cada decisión que tomemos, en cada momento importante, te llevamos de la mano. Y ya no estaremos solos nunca. Te recordamos cada segundo del día papá. De momento con mucha tristeza, pero estoy segura de que se irá convirtiendo en alegría. Ojalá estés viendo cómo te quiere la gente... tu Little, tus amigos, tu familia. Mando todos los besos del mundo al cielo", publicaba la joven en su perfil de Instagram compartiendo este gran dolor con todos sus seguidores.