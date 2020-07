La felicitación de Raquel Perera a Manuela Sánchez, la hija de Alejandro Sanz, pese al tenso momento que vive el exmatrimonio

Raquel Perera no ha dejado escapar la oportunidad de regalarle unas bonitas palabras a Manuela Sánchez el día de su 19 cumpleaños. Aunque por consecuencia de la pandemia mundial no haya podido festejarlo por todo lo alto, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel ha recibido multitud de felicitaciones virtuales con las que le han deseado un feliz día. Sin embargo, una de las que más ha sorprendido a los usuarios ha sido la de Perera que aun pasando un complicado proceso judicial, por el divorcio, con el padre de la joven, eso no parece haber supuesto ningún impedimento para desearle unas bonitas palabras.

''Las princesas fuertes y valientes existen. Feliz cumpleaños @manuela.snzm'', ha escrito la psicóloga junto a la tierna foto que ha publicado de la infancia de Manuela. Actualmente, está viviendo su momento más que tenso con el intérprete de 'Corazón Partío' pero eso parece no haber influido en la excelente relación que ambas comparten, ya que prueba de ello es el agradecimiento que la joven le ha querido mostrar a la empresaria, compartiendo ese mismo post en sus stories de Instagram.

Además, recientemente, fue el cumpleaños de su hermana Alma, y la hija de la modelo mexicana y el artista español, no dudó en dedicarle unas palabras repletas de amor: ''Almita hoy es tu día. Y hoy te extraño más que nunca. Feliz cumpleaños pequeña Alma, te amo''. A lo que la madre de su hermana le respondía: ''Os parecéis en tantas cosas...''. ¡Dale al play para ver las entrañables imágenes!

Seguro que te interesa...

Raquel Perera le declara la guerra a Alejandro Sanz tomando una drástica decisión