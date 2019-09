El mes de julio se hacía pública la noticia: Alejandro Sanz y Raquel Perera decidían separarse tras varios años de matrimonio y dos hijos en común, Dylan y Alma.

Una separación que llevaba meses rumoreándose y que se confirmaba a través de las redes sociales después de que la expareja lanzase un comunicado donde explicaban que a pesar de su decisión de separarse su familia siempre estaría por encima, así lo demostraba recientemente el cantante acompañando a la pequeña Alma en su primer día de cole.

Y es que parece que, aunque muchos se empeñen y a pesar de los duros momentos que han vivido durante los últimos meses, Alejandro y Raquel Perera mantienen una buena relación y ambos continúan con el día a día de sus vidas.

Recientemente Raquel Perera se veía obligada a pronunciarse a través de las redes sociales después de que la revista Semana publicase unas fotos de ella rota de dolor por las calles de Miami, instantáneas que te mostramos en el vídeo y con las que incluso se llegó a especular que Raquel apareciese llorando en ellas. Pero solo han sido rumores, la exmujer del cantante ha roto su silencio y a través de un Stories de Instagram ha contado la verdad sobre esas imágenes.

"Voy al grano (y no al de la foto) siento decepcionar a los que pretender plasmar un llanto que sólo es un 'limparme' el sudor de la cara al salir del colegio de mis niños a 40 grados al sol… Los que viven en Miami sabrán de lo que hablo. Y para que la decepción no sea completa, confieso sin reparo que he llorado en muchas ocasiones por diferentes motivos, no lo negaría nunca porque además sienta muy bien… Pero no hice fotos en esos momentos. Feliz día a todos #lavidaesbella", escribe Raquel Perera en el post compartido.

Seguro que te interesa...

El mensaje de la exmujer de Alejandro Sanz a Sara Carbonero en su peor momento