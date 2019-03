Raquel Mosquera, ingresada de nuevo en la unidad de psiquiatría tras arremeter públicamente contra Rocío Carrasco

Raquel Mosquera ya sufrió hace unos años un problema psiquiátrico que la llevó a estar ingresada en la clínica López Ibor para solucionarlo. Así, la empresaria ha vuelto a tener que ser ingresada de nuevo en la unidad de psiquiatría del hospital Puerta de Hierro de Madrid.

Tal y como apunta el medio 'La Razón', se baraja que la viuda de Pedro Carrasco no se haya tomado la medicación correspondiente a los trastornos de bipolaridad que le diagnosticaron, siendo este uno de los motivos por los que haya recaído.

Estos problemas llegan justo una semana después de que Raquel reapareciera en la televisión para 'atacar' a la hija de su marido, Rocío Carrasco, y contar así cómo vivió ella los momentos después de la muerte de su marido: "Al morir Pedro nadie me pidió un recuerdo o una fotografía suya, pero Rocío Carrasco sí me pidió un Rolex de oro y una escultura que yo le entregué sin pedir nada a cambio", aclaró. "A la vista está que salí mal parada en el testamento. Todo el mundo sabe que es verdad, pero habrá algunos que no lo digan por amistad o por otro tipo de intereses".