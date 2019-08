¡Cómo nos gusta cuando nuestras famosas se muestran así de naturales! Raquel Mosquera ha decidido unirse a la ya larga lista de famosas que muestran su cuerpo sin complejos ni retoques ni filtros…

La famosa peluquera ha compartido a través de Instagram un vídeo donde aparece con un favorecedor bañador de leopardo lanzándose a la piscina.

"Aquí... luciendo Palmito. Sin filtros y sin complejos!!! Dedicado sobre todo a las personas que me quieren y también a las que sólo ven en el físico a las personas. Y no su corazón o sentido del humor. Cuando el estar gorda o delgada es algo pasajero lo otro no!!! Muchos besitos y que paséis un bonito día!!!", escribe Raquel Mosquera junto al vídeo.

Un vídeo que ha sido muy aplaudido por todos sus seguidores de las redes, y es que la naturalidad siempre triunfa.