Raquel Morillas ha pasado por una época complicada con problemas económicos, pero parece que ahora su vida se ha encarrilado de nuevo y compartía a través de su canal de Youtube una feliz noticia: será vendedora de cupones de la ONCE.

"Como sabéis, tuve un accidente. Evidentemente tuve unas secuelas que son ya de por vida y eso me ha llevado a tener una discapacidad y, gracias a Dios, puedo beneficiarme de eso", ha confesado. Y así ha revelado que el examen de acceso no se le dio nada mal: "Solo he fallado dos preguntas de 23".

Eso sí, con su naturalidad, también ha hecho referencia a los problemas que tuvo hace años con el juego: "¡Cómo no voy a probar algo del juego, si soy una adicta! Ya no, pero lo he sido. Todo lo que sea del juego, yo la ‘number one’".

Aun así, también ha querido dejar claro que aunque está "deseando que me veáis con el chaleco fluorescente y que me quiten los cupones de las manos", ha reconocido que "me da vergüenza ir por la calle. Pero eso tiene que pasar, por lo que estoy feliz y ya era cosa de que las cosas malas pasaran y llegaran las buenas".