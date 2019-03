Raquel Meroño y Santi Carbones ponen fin a su matrimonio

Raquel Meroño y su marido, Santi Carbones, han puesto punto y final a su matrimonio. Así lo confirma la revista Semana, para la que el entorno más cercano ha declarado: “No ha habido terceras personas sino un desgaste fruto de los roces de la convivencia tanto en el trabajo como en casa”.

De hecho la publicación se ha puesto en contacto con los protagonistas: mientras Raquel no ha querido hacer ningún tipo de declaración, Santi ha dicho: “No tengo que decir nada al respecto porque nunca he participado de estas cosas. No tengo nada bueno ni malo que comentar al respecto. Sigo teniendo una familia muy guapa y muy hermosa”.

La pareja se casó en 2011 por el rito balinés en una exótica boda en Bali. Cinco años antes se convertían en padres de dos gemelas que ahora tienen once años. Por el momento, Santi habría abandonado el domicilio familiar y estaría residiendo en uno de los dos lofts que la pareja tiene para eventos y rodajes publicitarios.