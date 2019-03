Raquel Jiménez no desmiente su ruptura con David Bisbal

La discoteca Pachá de Barcelona se vistió de flores para dar la bienvenida por todo lo alto a la primavera. Celebrities de lo más variopintas, de la talla de Alejandra Prat, Fonsi Nieto, Bibiana Fernández o Rossy de Palma estuvieron presentes en el acto, pero quedaron a un segundo plano gracias a la presencia de la modelo, Raquel Jiménez.

Y es que la andaluza se encuentra inmersa en rumores de ruptura con David Bisbal, ya que desde hace más de un mes están haciendo vida por separado: ella dedicada en cuerpo y alma a su profesión y él al deporte y a su música.

Así que, como era de esperar, los medios allí presentes no dudaron en preguntar a Raquel sobre tales informaciones que cada vez suenan con más fuerza. "¿Me ves con cara de pena? Yo estoy alegre, he venido a pasármelo bien y ayer estuve en la feria. He venido a pasármelo bien con mis amigos. No voy a hablar de esto", dijo contundente la modelo.

Unas declaraciones que sembraron aún más la duda y a las que añadió un "No voy a hablar de esto porque tampoco hablamos de esto cuando empezamos. Fuisteis los medios los que hablasteis cuando nosotros ya llevábamos meses, con lo cual, no voy a estar dando explicaciones continuamente".

Así que, visto lo visto, tendremos que esperar a que alguno de los dos decida hablar alto y claro, aunque todo parece indicar que algo no marcha tan maravillosamente como hace unos meses cuando profesaban su amor en las redes sociales con motivo de su primer aniversario.