Mientras Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo, presume de nuevo y extravagante look, y su hermana Alma está en el centro de la polémica debido a su supuesto embarazo y un más que cuestionado tutorial de maquillaje, su madre se muestra totalmente ajena a los rumores. La colaboradora televisiva acaba de presumir en Instagram de los nuevos retoques estéticos a los que se ha sometido.

"¿No me veis mejor cara últimamente? Como siempre me preguntáis por mis truquitos, os diré que estoy encantada con mis nuevos tratamientos que te dejan la cara como si llevaras puesto un filtro de Instagram por la calle", comenzaba explicando junto a un vídeo en el que se ve cómo le aplican el tratamiento en cuestón. "Me recuerda a cuando me hacen el contouring en la tele, pero esta vez sin maquillaje y con mucha luminosidad", afirma de lo más feliz junto al post que te dejamos en el vídeo.

Queda claro que Raquel está dispuesta a empezar septiembre brillando con luz propia y con ganas de comerse el mundo.

