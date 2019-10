Alma Cortés está pasando por una etapa muy intensa en su vida, ya que después de haber confirmado su embarazo, parece que la joven está muy enfocada en sus estudios y en seguir con su carrera. Algo, que tal y como confesó en el último vídeo de su canal, fue una promesa que le hizo a su madre, Raquel Bollo.

Raquel Bollo junto a sus hijos, Alma y Manuel Cortés | Gtres

Y después de haber dado la noticia más importante de su vida, parece que Alma está dispuesta a compartir muchos más aspectos personales de su vida con sus seguidores. Así, ha querido abrir las puertas de su casa y mostrarles uno de sus rincones más íntimos.

"Buenas noches amores, ¿qué tal ha ido vuestro lunes?! Yo después de un día bastante ajetreado ya estoy en casa por fin, pero no hay quien me libre de tener que sumergirme entre papeles, y esta vez La Luz que me acompaña es la de mi nueva lámpara ALMA de @innjooespana ,fliparíais con todas las cosas que tiene!!", ha escrito junto a unas imágenes en las que aparece en casa en actitud de lo más relajada mientras trabaja.

