El rapero Tote King arremete contra Risto Mejide: "Se la metí y tuvo que dolerle un mes"

Risto Mejide entrevistó a varios profesionales de la música hace unos meses en el programa 'Al Rincón' donde acudieron diferentes perfiles de este género como Carlos Jean, Pablo López o el rapero Tote King. Este último ha concedido ahora una entrevista a 'La Opinión de Tenerife' donde reprocha al presentador que sacara muy poco tiempo su entrevista porque no consiguió acorralarle como al resto de sus invitados. Durante la entrevista nada hacía presagiar que el entrevistado se sentía incómodo con el publicista y que el rencor le iba a durar varios meses después.

"Cuando nos dan un hueco a los raperos es anecdótico, véase por ejemplo cuando me invitó Risto Mejide a su programa hace poco y me puso dos minutos. Eso sí, yo no me puse allí a llorar como los pipiolos tontos que él lleva al programa: los acorrala y se ponen a llorar. Eso sí da morbo, porque este país vive de eso. Me llevé la entrevista preparada y le metí la polla, te lo digo abiertamente porque estoy haciendo campaña de esto a todos los medios que me preguntan porque quiero que la gente se entere. A Risto Mejide le metí la polla en la entrevista que tuvo que dolerle un mes. El tío, como vio que yo iba preparado y sabía hablar, que no era un tonto que me ponía a llorar, me puso solo dos minutos porque ya no le interesaba. Eso es un reflejo mínimo de lo que pasa a gran escala", declara Tote King.

La respuesta de Risto no se ha hecho esperar y ha publicado varios comentarios en Twitter al respecto: "Precisamente porque hablaba bien duró 16'53'" en Al Rincón. Lamento que no pudiéramos dedicarle toda la temporada”, dice irónicamente. A lo que añadió después: "Vaya hombre y yo sin enterarme. Esto se avisa, así me imagino que la noto y disfrutamos todos".