Rafael Amargo se muestra molesto con la situación judicial que vive tras ser detenido

Tras los meses más complicados de su vida en los que ha pasado por el calabozo, Rafael Amargo se muestra mucho más calmado y reflexivo de lo que estamos acostumbrados a ver en sus últimas apariciones públicas.

Este jueves, el bailor acudió acompañado de su pareja, Luciana Bongianino, una mujer de origen argentino afincada en España, con la que mantiene una relación desde hace años, a un espectáculo que tuvo lugar en Madrid, una asistencia con la que Rafael Amargo quiere mostrar su apoyo a la cultura, y concretamente a los espectáculos de sus compañeros de profesión, que tanto han sufrido y perdido durante la terrible pandemia que hemos vivido.

Hace meses, el bailarín vivía uno de sus peores momentos tras ser detenido junto a su pareja y otras dos personas más por los supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Después de pasar una noche en el calabozo, fue puesto en libertad. Una complicada situación judicial de la que la ha vuelto a hablar ante las cámaras.

A la salida del espectáculo, Amargo dedicó unos minutos a hablar con la prensa y reveló cuál es su actual situación judicial, una situación con la que se mostró muy molesto: "Tengo que ir a trabajar a un sitio y me deniegan la salida". El bailarín está muy enfadado con la situación que está viviendo que piensa que no es justa: "Estoy sintiendo un maltrato innecesario e injusto y muy mal hecho. A mí nadie me tiene que dar un escarmiento, solo dios y mi padre. Un juez me tiene que dar una sentencia, no un escarmiento".

Amargo, muy amigo de Diego el Cigala, nos explica cómo está el cantante: "Él está terminando una relación y hay que entender que las cosas se acaban. Desde aquí le mando un beso y un apoyo fuerte".

