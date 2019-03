El radical cambio de look de José Ortega Cano a su salida de prisión durante su primer permiso

ESTARÁ SEIS DÍAS FUERA DE LA CÁRCEL JUNTO A LOS SUYOS

Era uno de los momentos más esperados del día: José Ortega Cano salía de prisión en su primer permiso. El ex diestro podrá disfrutar junto a los suyos de seis días fuera de la cárcel, que abandonaba hacia las once de la mañana acompañado por su pareja, Ana María Aldón, y su hijo Jose María. Lo que más nos ha sorprendido después de ocho meses entre rejas ha sido su radical cambio de look, puesto que sus canas han desaparecido y ha optado por un estilismo más juvenil.