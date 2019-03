El radical cambio de imagen de Roger Torrent, el nuevo presidente del Parlament

Roger Torrent está en boca de todos. Acaba de ser nombrado presidente del Parlament de Cataluña, el más joven de su historia. A sus 38 años, se ha convertido en la ‘comidilla’, no sólo por su nuevo cargo político, sino, y muy especialmente, por el gran cambio físico que ha sufrido en los últimos años.

Y es que no hay más que ver los carteles con los que Torrent se presentaba para las elecciones autonómicas catalanas de 2012 y compararlos con la imagen que presenta hoy en día. Atrás quedaron las gafas y los trajes con camisa y corbata, para dar paso a la barba y a un look más desenfadado. Las redes no han dejado pasar desapercibido este cambio radical.

El atractivo políticos es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración, está casado y es padre de dos niñas. Para desconectar monta en bici, sale a correr y practica yoga y meditación. Le gusta escaparse con su familia a la Costa Brava y su postre favorito son los brunyols.