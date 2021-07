Rachel Valdés se pronuncia sobre cómo es su relación con Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz

Recién llegada de su última escapada con Alejandro Sanz a una playa de aguas cristalinas, Rachel Valdés regresa a ARCO como una de las principales representantes del arte emergente cubano para exponer algunas de sus obras enmarcadas en la muestra 'Seguimos Detrás del Muro'.

En uno de los mejores momentos de su carrera y tras revolucionar en su debut el año pasado la Feria de Arte Contemporáneo más importante de la capital, la artista vuelve a cobrar protagonismo en esta cita indispensable para todos los aficionados a la pintura y a la escultura de nuestro país.

De lo más sonriente y visiblemente nerviosa, Rachel ha posado ante su obra acompañada por José María Michavila, un gran amigo de la cubana desde que Alejandro les presentó, y nos ha contado que está "ilusionada", "emocionada" y "expectante" ante este "renacer de la cultura" después de un año especialmente complicado por la pandemia del coronavirus.

Confesando que el cantante de ‘Corazón partío’, con quien está a punto de celebrar su segundo aniversario de relación, le apoya "siempre", la artista ha preferido no desvelar si podremos ver a Alejandro estos días en ARCO: "No sé decirte, no sé si podrá venir". "Supongo, a lo mejor, puede ser", ha asegurado tan sonriente como tímida.

En el mejor momento de su noviazgo, la pareja no tiene previsto sin embargo realizar una nueva escapada a algún lugar paradisíaco porque, como afirma Rachel, este verano "creo que lo pasaré trabajando". "Hay que aprovechar. Está comenzando a moverse todo y mucho descanso no voy a tener", afirma la cubana, que nos ha contado que está preparando un proyecto muy importante para el mes de diciembre: "Una exposición en Art Bassel, una galería en Miami. Un solo show bastante grande", ha adelantado.

"Voy a pasar el verano trabajando, honestamente", ha señalado Rachel que, por primera vez, abrirá este jueves su estudio en Madrid al público, confesando que es algo de lo que tiene "muchas ganas", ya que supone una gran oportunidad para dar a conocer su arte al público de nuestro país.

Un nuevo proyecto en el que cuenta con todo el apoyo de la familia de Alejandro Sanz, incluidos sus hijos con quienes mantiene una estupenda relación. Y parece que también con la exmujer del coach de 'La Voz', Raquel Perera, que también ha rehecho su vida al lado del actor Miguel Such, en sus declaraciones, Rachel asegura que se alegra de todo lo bueno que le pase a todo el mundo, pero ha preferido no hablar de ella.

