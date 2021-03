La historia de amor de Quique San Francisco y Rosario Flores que terminó por culpa de las drogas

Esta lunes se conocía la noticia de que Quique San Francisco había fallecido a sus 65 años a causa de una neumonía. Y es que días antes el cómico había ingresado en el hospital Clínico de Madrid según publicó la revista 'Diez Minutos', algo que preocupó a muchos, y aún más después de conocer que el pasado mes de enero tuvo que cancelar la función de su obra por problemas de salud.

Poco después de que se hiciera público, han sido numerosos los amigos y compañeros de profesión que se han querido despedir de él a través de sus redes sociales, como ha sido el caso de Dani Martínez, Alejandro Sanz o Jordi Évole. Por otro lado, algunos acudieron a darle el último adiós al actor como lo hicieron Emma Suárez o Lolita Flores, que fue en representación de su familia con la que él siempre mantuvo una estrecha relación.

Y es que Rosario Flores, que no pudo ir a despedirse de él porque se encontraba de viaje, y el cómico mantuvieron una relación sentimental que duró cuatro años. "Rosi y yo éramos dos pipiolos y con ella batí el récord. Tuve dos años maravillosos con Rosario y dos que me dediqué a la maldita cosa esa", confesaba en una entrevista que le concedió a Bertín Osborne.

"Me adoraba y nos quiso muchísimo. Es uno de los hombres que mejor me ha tratado. Se volvió loco conmigo y yo con él. Me formó como mujer, sabe que le llevo en mi corazón y lo recuerdo como una experiencia muy bonita", confesaba la hija de Lola Flores en una entrevista cuando le preguntaron por su relación con él.

La Faraona también estuvo muy presente durante los cuatro años que duraron, y tanto su hija como el que fuera su pareja durante su juventud, siempre han bromeado al respecto: "Mi madre me decía: "¿qué le has visto?" Y yo le contestaba: "mamá, te juro que le veo guapo", porque yo me había enamorado de su personalidad".

