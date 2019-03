Quince cosas que le convierten, al instante, en un chico horrible

1. Es grosero con los camareros

Cree que la mayoría de la gente está por debajo de él, suele hablar mal a los camareros, taxistas o personal de limpieza. La mala educación no es una opción nunca.

2. Es guapo y lo sabe, demasiado

La confianza en uno mismo es muy importante pero este chico alcanza unos niveles insospechados. Ser un creído te hace perder puntos al instante.

3. La ignorancia voluntaria

No se trata de tener tres carreras. Tener intereses en temas que te gustan, leer, el cine o hacer crucigramas, cualquier actividad que trabaje el cerebro. Él pasa de todo eso y suele reírse de quién sí lo hace. No práctica eso de que el saber no ocupa lugar.

4. Monotemático

Tiene un tema preferido y exclusivo de conversación, él mismo. Mejor que se vaya con su monólogo a otra parte.

5. Las necesidades en la cama

La comunicación en la cama es nula y está atento solo a sus deseos. El egoísmo sexual es lo peor para la pasión.

6. Huele mal

¿Huye del jabón como de la peste? Ahora te toca huir a ti de él.

7. Las miradas

Dicen que “los ojitos son solteritos” porque no pasa nada por admirar la belleza de otros. Él aplica está máxima a miradas, sin disimulo, constantes a cualquier mujer que se le acerque.

8. Solo se queja

¡La vida es dura e injusta! Lo sabemos todos, pero estar con alguien que se encarga de recordarlo a diario es lo más deprimente que te puede pasar.

9. No cocina

No solo no cocina, es que no sabe ni qué es una sartén y tampoco quiere aprender. ¿Qué vas a ser como sus padres y le tendrás siempre la mesa puesta? Mejor no.

10. El trato a los animales

Si trata mal a cualquier animal, especialmente a tu mascota, es que no tiene alma.

11. Insulta a sus ex parejas

Todas sus ex estaban locas, eran lo peor y un largo etcétera de insultos. ¿De verdad todas? Sospechoso.

12. Nunca sin su móvil

Érase un hombre a un teléfono móvil pegado, hasta en los momentos más íntimos…

13. La ropa

La forma de vestir de cada uno es muy subjetiva pero hay cosas que cortan el rollo a todo el mundo. Como la ropa interior descolorida, deshilachada y un poco sucia, arggh.

14. No cede el asiento

Volvemos al punto número uno, su mala educación. No dejar el asiento a una embarazada, persona mayor o con muletas es una gran falta de educación y empatía

15. Te hace de menos

Si por su actitud intenta dejarte de lado o que te sientas menor por ser mujer, hasta nunca es la única respuesta.