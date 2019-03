Lo que todos buscamos en una relación

1. Alguien en quien poder confiar

No solo cuando no estáis juntos, y tenéis que confiar en que la otra persona no te está engañando. Es más bien un sentimiento de que tu pareja no te esconderá nada, y que puedes contarle lo que sea sin que te juzgue.

2. Alguien que te apoya

En todo lo que hagas, aunque sea una locura. Eso sí, no quiere decir que no tenga el derecho de decirte que puedes estar cometiendo una estupidez. Pero oye, tú eres libre de cometer tus propios errores, y sabes que la otra persona estará allí para apoyarte si triunfas (y si te caes, también).

3. Alguien con ambición

No quieres a un entrenador personal de la felicidad, pero sí a alguien motivado con lo que hace y que te transmita esa sensación de esfuerzo y vitalidad.

4. Alguien que quiera pasar tiempo contigo

Y se olvide de las excusas absurdas. Si de verdad le importas (y al revés), ambos sacaréis momentos para pasar el mayor tiempo posible juntos. Vale que haya temporadas de más estrés y menos tiempo libre, pero si os queréis como decís, lo compensaréis.

5. Alguien con quien tener buen sexo (muy bueno)

Vale que el sexo no es el pilar fundamental de la relación, pero saber entenderos mutuamente también significa complaceros, y nadie querría estar con alguien con quien se aburriera en la cama.

6. Alguien que sabe que cuando discutís, lo solucionaréis

Vamos, que no sea un drama queen, y que sepa ver las cosas con un poco de perspectiva, especialmente las discusiones. Y que, cuando no estéis de acuerdo en algo, sepa que lo arreglaréis civilizadamente, y vuelta al amor.7. Alguien que te lea la mente.

No en el sentido estricto (¡horror!), pero sí que te conozca y sepa cómo piensas y actúas. Así, la comunicación entre vosotros será más fácil.

8. Alguien que acepta que no es perfecto

Y sabe que no tiene por qué serlo: tal como es, te gusta a ti.

9. Alguien que quiera aprender contigo

Que no se conforma con lo que sabe y lo que es, sino que quiera evolucionar (juntos). Al final, crecer como pareja significa aprender a querer y ser un poco más tolerante con el otro. Como recompensa, recibirás un compañero y amor incondicional, prometido.