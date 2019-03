Lo que Tita nunca quiso que se publicase

Tan sólo unos días después de que les mostrásemos la sorprendente exclusiva de la baronesa Thyssen para 'Vanity Fair', la revista ha querido aportar detalles aún más íntimos y privados de su encuentro con Tita. En la exclusiva, la mamá de Borja no desmentía que su propio hijo fuese el padre de sus mellizas.

Sorprendentemente, la revista quiere ir más allá de éstas declaraciones y explicar con ‘pelos y señales’ la visita a la casa de Carmen. Con sólo poner un pie en ‘villa Tita’ ya se aprecia, según la revista, “ la tendencia de la baronesa a la acumulación y al maximalismo sin complejos: budas, animales, piscinas, vestidos, zapatos, maquillajes, pinturas y pinceles”. ¡Vamos! ¡Que no le falta de 'na'!

Pero cuando Carmen entra en escena, todo lo demás parece evaporarse para dejar paso a una sola protagonista: ella. Vestida de blanco inmaculado “mira con nostalgia su época de juventud”, según la revista. La baronesa demuestra tener ciertos problemas con su físico, a juzgar por la ‘obsesión’ que tiene con los espejos: “Tiene que ser un espejo con buena luz. Si no, no me miro. Tampoco si hay luces de lado, que cogen todas las ojeras”, confiesa Tita a la redactora.

Es más, la Thyssen asegura que está pasando la peor época de su vida, en cuanto a la imagen se refiere. “He estado haciendo barbaridades, no me he cuidado”, asegura. Y cuando el maquillador de ‘Vanity’ le habla de cirugía, Tita contesta rauda...: “Si conoces algo que realmente funcione, lo probaré”.

Sobre su hijo y su nuera también hay más. Asegura que “añora al niño que fue hasta los 17 años”. Ya que la influencia de “ella”, como se refiere a Blanca Cuesta, “es lo que le aparató de los estudios y de su madre”. Tita evita tocar ciertos temas relacionados con ‘su familia política’, y cuando habla de ello pide que eso no se publique.

En esta ampliación de la entrevista incluso se habla de un hombre de unos 50 años que se paseaba por la casa. Un hombre “idéntico al que ha aparecido en los medios como amigo y puede que algo más de Carmen”, según explica la revista. ¿Quién será ese misterioso dandi que ronda a sus anchas por la mansión de Tita?

No sabemos si la nueva versión de la entrevista ha sido aprobada por la ex Miss España, o si por el contrario son detalles de su vida que nunca hubiese querido sacar a la luz. La incógnita está en por qué ahora, y no hace cuatro días. ¿Qué ha pasado entre 'Vanity Fair' y Tita Cervera?